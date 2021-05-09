Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 54'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması
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Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 54'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 54'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün kuruluşunun 54. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün kuruluşunun 54. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, Sivasspor'un kuruluşunun 54. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Kulübün kuruluş serüvenini anlatan Otyakmaz, "1960'lı yılların ikinci yarısı ile Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 9 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı." ifadelerini kullandı.

Kulübün kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"54 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış Demir Grup Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. 2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu göreve, samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 54 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla Demir Grup Sivasspor'umuzun yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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