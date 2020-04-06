Sivasspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Yaygın haber ağı, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve kulübümüzle ilgili tüm haberleri Türkiye'ye ulaştıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlarız."

Kaynak: AA