Sivasspor, korona testinden geçti DG Sivasspor'da, futbolculara İstanbul'da Covid-19 PCR testi yapıldı.

DG Sivasspor'da, futbolculara İstanbul'da Covid-19 PCR testi yapıldı.

The Land of Legends Cup final maçında cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor'da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.

Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden takımın kamp yaptığı otele gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibe Covid-19 PCR testi yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 16'ncı kez korona virüs testine tabi tutulmuş oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA