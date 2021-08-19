Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman?
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Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman?

Avrupa Ligi play-off turunda Sivasspor Kopenhag ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. Peki, Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman? İşte, detaylar… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SİVASSPOR KOPENHAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Kopenhag rövanş 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe saat 21.00'de oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kopenhag maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sivasspor - Kopenhag maçı şifresiz şekilde izlenebilecek.

Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman?
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