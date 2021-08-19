Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Sivasspor Kopenhag rövanş maçı ne zaman?