Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa çıktı
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Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sivasspor'un, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Kopenhag ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma için kağıt bilet satışı yapılacağı ve Passolig kağıt zorunluluğu olmayacağı açıklandı. Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satılacağı da belirtildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

"1. Kategori 70 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 25 TL, Kadın Tribün 40 TL"

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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