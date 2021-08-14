Sivasspor-Kopenhag maçını Mykola Balakin yönetecek
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Sivasspor-Kopenhag maçını Mykola Balakin yönetecek

Sivasspor-Kopenhag maçını Mykola Balakin yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda DG Sivasspor ile FC Kopenhag arasında oynanacak mücadelede hakem Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda DG Sivasspor ile FC Kopenhag arasında oynanacak mücadelede hakem Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre; Sivasspor ile Kopenhag arasında 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin görev yapacak.

Mykola Balakin'in yardımcılıklarını ise yine Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Volodymyr Volodin ve Valentyn Kutsev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Oleksandr Derdo olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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