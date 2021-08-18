Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek.

Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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