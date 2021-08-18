Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak

Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, yarın Kopenhag'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.

2 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 19. randevu

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak
Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
Yiğidolar'ın yenilmezlik serisi sona erdi! Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Yiğidolar'ın yenilmezlik serisi sona erdi! Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Zeydan Karalar Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ebru Şallı Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Burak Elmas Lionel Messi Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor, Kopenhag'ı ağırlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:03:52. #1.14#

title