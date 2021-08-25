Sivasspor Kopenhag'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor Kopenhag'da

Sivasspor Kopenhag'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Kopenhag'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Kopenhag'a geldi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan özel uçakla 3,5 saatlik uçuşun ardından Kopenhag Havalimanı'na iniş yaptı.

Kopenhag'da kamp yapacağı otele yerleşen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Fayçal Fajr TSİ 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar daha sonra TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Parken Stadyumu'nda hazırlıklarını tamamlayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor Kopenhag'da
Sivasspor Kopenhag'da
Sivasspor Kopenhag'da
Sivasspor Kopenhag'da
Sivasspor Kopenhag'da
Sivasspor Kopenhag'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Burak Özçivit Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Marcao Muslera Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivasspor Kopenhag'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 18:04:53. #1.14#

title