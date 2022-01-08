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Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışması yapılan idmanın son bölümde de taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Sivasspor, bugün Konya'ya giderek kampa girecek.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

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