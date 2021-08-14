Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, son bölümde 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde