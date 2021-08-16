Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor - Konyaspor maçı hakemi kim?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor ve Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.