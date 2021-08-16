Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor - Konyaspor maçı hakemi kim?
Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor ve Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'in zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Sivasspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor - Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor - Konyaspor maçı hakemi kim? Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor - Konyaspor maçı 16 Şubat Pazartesi (16.08.2021) saat 19.15'te oynanacak.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - İTTİFAK HOLDİNGKONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Sivasspor - Konyaspor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)