Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
19.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:24
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek idmanın ardından saat 15.00'te hava yolu ile Konya'ya gidecek.
Kaynak: AA