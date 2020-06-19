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Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
19.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:24

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek idmanın ardından saat 15.00'te hava yolu ile Konya'ya gidecek.

Kaynak: AA

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