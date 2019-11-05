Sivasspor-Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı
Süper Toto Süper Ligin 11. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.
Süper Toto Süper Ligin 11. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.
Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.
Maçın bilet fiyatlarının 1. kategori (VİP) 54, 2. kategori (Maraton) 27,50, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,50, ve misafir takımın 17,50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.