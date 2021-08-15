Sivasspor, Konyaspor'a sahasında 10 maçtır yenilmiyor
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Sivasspor, Konyaspor'a sahasında 10 maçtır yenilmiyor

Sivasspor, Konyaspor'a sahasında 10 maçtır yenilmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, Konyaspor'u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyerek yarın oynanacak olan karşılaşma öncesi dikkat çekti.

DG Sivasspor, Konyaspor'u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyerek yarın oynanacak olan karşılaşma öncesi dikkat çekti.

Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak.

Maç öncesi Sivasspor'un rakibine karşı iç sahadaki başarısı dikkat çekiyor. Konyaspor'u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Yiğidolar, söz konusu maçlardan 7 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Yiğidolar, bu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapattı ve sadece 2 golü kalesinde gördü.

Sivasspor'un Konyaspor ile iç sahada oynadığı son 10 maç şöyle:

Sivasspor - Konyaspor: 3-0 (2007-2008 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 1-0 (2008-2009 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 1-0 (2010-2011 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 2-0 (2013-2014 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 0-0 (2014-2015 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 0-0 (2015-2016 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 2-1 (2017-2018 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 0-0 (2018-2019 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 2-0 (2019-2020 sezonu)

Sivasspor - Konyaspor: 3-1 (2020-2021 sezonu) - SİVAS

Sivasspor, Konyaspor'a sahasında 10 maçtır yenilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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