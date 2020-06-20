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Sivasspor, Konyaspor'a konuk oluyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Konyaspor'a konuk oluyor
20.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:05

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor.

Sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Orta saha oyuncusu Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Caner Osmanpaşa, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA

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