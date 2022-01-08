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Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

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