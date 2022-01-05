Sivasspor, Konya maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

KONYA (İHA) - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çabukluk ve şut çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Konyaspor ile Sivasspor, pazar günü saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS