Sivasspor, Konya maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor, Konya maçına hazır

20.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:17
Sivasspor, Konya maçına hazır

Süper Lig'in 13. hafta maçında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 13. hafta maçında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, idmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. DG Sivasspor kafilesi, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Konya şehrine giderek, kamp yapacağı otele yerleşerek ve maç saatini beklemeyecek.

Yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. - SİVAS

Sivasspor, Konya maçına hazır
Sivasspor, Konya maçına hazır
Sivasspor, Konya maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Seda Bakan Cansu Dere Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ryan Babel Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Konya maçına hazır | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:18:36. #1.15#
title