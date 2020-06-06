Sivasspor kendi arasında hazırlık maçı yaptı Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, kendi arasında oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak antrenmanlarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, kendi arasında oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak antrenmanlarını sürdürdü. 30 dakika üzerinden 2 devre oynanan mücadelenin yıldızı, attığı 3 golle Mert Hakan Yandaş oldu.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, günü hazırlık maçı yaparak geçirdi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede 'Kırmızı' ve 'Beyaz' olarak belirlenen iki takım 30'ar dakika üzerinden iki devre hazırlık maçı yaptı.

Kırmızı takım sahaya; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Paul Papp, Servet Çetin, Ziya Erdal, Armin Derlek, Isaac Cofie, Cem Özdemir, Emre Kılınç, Yasin Öztekin ve Arouna Kone ile çıktı. Beyaz takım ise; Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Furkan Sağman, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt ve Petar Skuletic 11'iyle mücadeleye başladı. Beyaz takım mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Beyaz takıma galibiyeti getiren golleri 10, 15 ve 26'ncı dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 43'üncü dakikada Mustapha Yatabare ve 46'ncı dakikada Muhammet Can Tuncer kaydetti. Kırmızı takımın mücadeledeki tek golü ise 23'üncü dakikada Arouna Kone'den geldi.

Yarını izinli olarak geçirecek kırmızı-beyazlılar, pazartesi günü kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

- Sivas

Kaynak: DHA