Sivasspor, Kayserispor maçına tam gaz hazırlanıyor Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları gözetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra dar alan pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümde ise çift kale maç yapan Yiğidolar günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Kayserispor 28 Haziran Pazar günü 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA