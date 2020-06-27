Sivasspor, Kayserispor maçına hazır Süper Lig'in 29'uncu haftasında kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı. Demir Grup Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor yarın saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Kaynak: DHA