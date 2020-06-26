Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor maçı 28 Haziran Pazar günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kaynak: AA