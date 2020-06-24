Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı DEMİR Grup Sivasspor, pazar günü evinde oynayacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

DEMİR Grup Sivasspor, pazar günü evinde oynayacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında sahasında HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: DHA