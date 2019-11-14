Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

14.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:30

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ana bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA