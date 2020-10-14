Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
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Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

14.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:47

- Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor DG Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise gruplar halinde yarım saha ve minyatür kale maç yaptı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Baver Kuçkar kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı. İdmanın bir bölümünü Başkan Vekili Erdal Sarılar da takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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