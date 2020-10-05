Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor

05.10.2020 19:56 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:01
Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı tek antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hatice Çarpar Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 20:02:51. #1.15#
title