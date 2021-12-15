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Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı ve 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak


Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor Haberleri

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