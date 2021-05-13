Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı sahada maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu
Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçe'yi kızdıracak laflar: Geldik, gördük, fethettik
Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçe'yi kızdıracak laflar: Geldik, gördük, fethettik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 18:50:14. #1.14#

title