Haberler » Spor » Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS - Spor

Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı final olarak gördüklerini belirterek, ilk final maçlarının ise Kasımpaşa olduğunu söyledi.

27.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:49
Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı final olarak gördüklerini belirterek, ilk final maçlarının ise olduğunu söyledi.

Çalımbay, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. alıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.