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Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor öğlen saatlerinde uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.


Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

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Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor Haberleri

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