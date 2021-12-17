Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.