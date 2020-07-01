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Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
01.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:52

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde top kapma, dayanıklılık, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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