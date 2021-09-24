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Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise Karagümrük maçının taktiğini çalışarak antrenmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi. - SİVAS

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

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