Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

25.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:08

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile noktaladı.

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile noktaladı.

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Gurban Gurbanov yönetiminde yapılan idman, ısınma ile başladı. Pas çalışması gerçekleştiren Karabağlı futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı. - İSTANBUL

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Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL

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