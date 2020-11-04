Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

04.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:13
Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

UEFA Avrupa Ligi maçı Sivasspor-Karabağ karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Sivasspor-Karabağ maçı, hangi kanalda, Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Sivasspor-Karabağ maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Sivasspor-Karabağ saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman? Sivasspor-Karabağ maçı saat kaçta? Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Sivasspor-Karabağ maçının merak edilenleri...

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Bein Sport 1, Digiturk 77 , Web, Kablo TV 232,numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

SİVASSPOR-KARABAĞ MAÇI HANGİ GÜN?

Sivasspor-Karabağ maçı 05 Kasım Perşembe günü oynanacak.

SİVASSPOR-KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Karabağ maçı 20.55'de başlayacak.

SİVASSPOR-KARABAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor-Karabağ arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'ta oynanacak.

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