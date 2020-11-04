Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
04.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:13
UEFA Avrupa Ligi maçı Sivasspor-Karabağ karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Sivasspor-Karabağ maçı, hangi kanalda, Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.
Sporseverlerin heyecanla beklediği Sivasspor-Karabağ maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Sivasspor-Karabağ saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-Karabağ maçı ne zaman? Sivasspor-Karabağ maçı saat kaçta? Sivasspor-Karabağ maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Sivasspor-Karabağ maçının merak edilenleri...
BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sport 1, Digiturk 77 , Web, Kablo TV 232,numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
SİVASSPOR-KARABAĞ MAÇI HANGİ GÜN?
Sivasspor-Karabağ maçı 05 Kasım Perşembe günü oynanacak.
SİVASSPOR-KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Sivasspor-Karabağ maçı 20.55'de başlayacak.
SİVASSPOR-KARABAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sivasspor-Karabağ arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'ta oynanacak.