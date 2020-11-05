Sivasspor - Karabağ maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Karabağ maç özeti! Sivasspor - Karabağ maçı izle!

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşma Sivasspor - Karabağ maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Karabağ maç özeti! Sivasspor - Karabağ maçı izle!

Bugün oynanan Sivasspor - Karabağ maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Karabağ maç özeti! Sivasspor - Karabağ maçı izle!

SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi I grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, sahasında Qarabağ'ı konuk etti. Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Başakşehir'in Manchester United'i mağlup etmesinin ardından bir moral de Yiğidolar'dan geldi. .

SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇ ÖZETİ!

3. dakikada ilk şut Sivasspor'dan geldi. Ninga'nın ters kanada gönderdiği pasla sağ çaprazda topu alan Erdoğan'ın uzaktan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada Karabağ akınında Owusu topla birlikte ceza alanına sokulmak istedi, Robin Yalçın kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

11. dakikada sağ kanattan Faycal Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanının önünde iyi yükselen Caner Osmanpaşa yere doğru bir vuruş yaptı, seken top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti: 1-0

22. dakikada Sivasspor savunmada kaptığı topla hızlı atağa çıktı. Sol kanattan topu iyi taşıyan Ninga etkili bir orta yapamayınca top doğrudan taca gitti.

30. dakikada Karabağ atağında Ozobic'ten pası alan Owusu ceza yayının gerisine doğru pasını çıkardı, Guerrier'nin gelişine sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada Karabağ tehlikeli bir pozisyon yakalayabilirdi. Sol kanattan ceza alanına giren Zoubir son çizgiden ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Matic vuruşunu yapmak üzereyken Sivasspor savunması araya girdi ve tehlikeyi önledi.

35. dakikada Sivasspor golü bulduğu kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Faycal Fajr'ın ortasına kale alanında Ninga kafayı vurdu ancak etkili olamadı, yandan aut...

37. dakikada rakip yarı alanın ortasında Yatabare'den pası alan Ninga, Huseynov'dan müthiş bir hareketle sıyrıldı ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza alanına girerken yaptığı vuruşta çerçeveyi tutturamadı.

40. dakikada Sivasspor çok adamla etkili geldi. Sol kanattan Ninga'nın içeriye doldurduğu topta kaleci boşa çıkarken Huseynov'un ters vuruşu sonrası Erdoğan arka direkte kafayı vurdu, savunma çizginin önünden topu çıkardı.

Temsilcimiz Sivasspor, Karabağ karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

48. dakikada Faycal Fajr'ın pasıyla Uğur sol kanattan hareketlendi ancak istediği kontrolü yapamayınca top kalecide kaldı.

52. dakikada Claudemir atağa çıkarken Ozobic'in müdahalesiyle yerde kaldı, bu sırada pasını da attı. Savunma arkasındaki Yatabare topu almak üzereyken hakem ilk pozisyonda Sivasspor lehine faul düdüğü çaldı.

65. dakikada Owusu'yla duvar pası yapan Mahir Emreli ceza alanı dışından, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.

67. dakikada Mahir bu kez sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, ceza alanı içindeki Owusu'dan önce Sivasspor savunması kafayla topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topa ön direkteki Kayode dönerek müthiş vurdu, kaleci Magomedaliyev aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere yolladı.

74. dakikada Mahir Emreli, Karabağ hücumuna hareket getirdi. Mahir bu kez sağ kanattan topu içeriye doldurdu, Owusu'nun hareketlendiği topu Samassa çıktı ve aldı.

86. dakikada Faycal Fajr'ın kaldırdığı topla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin ceza alanına yerden pasını çıkardı, kaleciyi geçen topa arka tarafta Kayode dokundu ancak direği geçemedi.

88. dakikada Karabağ'ın çıkarken kaptırdığı topu Hakan Arslan içeriye doldurdu. Kayode sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0