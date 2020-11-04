Sivasspor, Karabağ maçına hazır
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Sivasspor, Karabağ maçına hazır

04.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:28

- Sivasspor, Karabağ maçına hazır UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Karabağ maçına hazır

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Karabağ UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın 20.55'de Yeni 4 Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Sandro Scharer görev yapacak.

Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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