Sivasspor, Karabağ deplasmanında
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Sivasspor, Karabağ deplasmanında

25.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:17
Sivasspor, Karabağ deplasmanında

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında yarın akşam deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında yarın akşam deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Sivasspor, yarın İstanbul'da Karabağ'a konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Geride kalan maçlarda üç puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Rıza Çalımbay'ın takımı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Karabağ'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

5 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka'nın yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan kaleci Muammer Yıldırım ve üç futbolcu Karabağ karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 12. maç

Sivasspor, İstanbul'da oynayacağı Karabağ mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 12 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 25 gole engel olamadı.

En golcü Kayode

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 3 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode'yi, 1'er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor. - SİVAS

Sivasspor, Karabağ deplasmanında
Sivasspor, Karabağ deplasmanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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