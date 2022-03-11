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Sivasspor kar altında çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Spor
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- Sivasspor kar altında çalıştı Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

ADANA (İHA) - - Sivasspor kar altında çalıştı

SİVAS - Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Adana'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

Sivasspor kar altında çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Haberler

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