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Sivasspor kapalı sahada çalıştı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile onayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

12.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:53
Sivasspor kapalı sahada çalıştı

Sivasspor, Ziraat Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile onayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Sivas'ta aralıksız devam eden kar yağışından kırmızı-beyazlı ekip de etkilendi. Antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisi nedeniyle Yiğidolar son antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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