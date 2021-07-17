Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor
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Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor

Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme maçı öncesi Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme maçı öncesi Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürdü. Yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de çalışmalara katıldı.

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda 22 Temmuz'da Moldova temsilcisi Petrocub ile oynayacağı maç öncesi Gerede'deki kamp çalışmalarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 16'ncı gününde tek antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde çift kale maç oynadı. Antrenmanda yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de yer aldı.

Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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