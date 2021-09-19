Sivasspor kalesini gole kapatamıyor! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor kalesini gole kapatamıyor!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor kalesini gole kapatamıyor!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor, elde edilen bir puana rağmen kalesini yine gole kapatamadı.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor, elde edilen bir puana rağmen kalesini yine gole kapatamadı.

Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta da ağlarında gol gördü. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada yalnızca 2 mağlubiyet, 3 beraberlik alan ve 3 puanla 17. sırada bulunan Sivasspor, savunma hattında kötü bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz sezon hem ligin hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında bulunan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ise kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Son 5 maçta 7 gol yedi

Sivasspor, ligdeki bu sezon oynadığı son 5 maçında da ağlarında gol gördü. Sivas temsilcisi, söz konusu süreçte Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı takım, bu maçlarda toplam 7 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor kalesini gole kapatamıyor!

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk

Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk

 Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu

 Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ali Uğur Düm Tek Tek Burak Yamantürk
Spor Cristiano Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivasspor kalesini gole kapatamıyor! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:50:51. #1.17#