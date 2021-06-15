Sivasspor kaleci Samassa'ya teşekkür etti
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Sivasspor kaleci Samassa'ya teşekkür etti

Sivasspor kaleci Samassa'ya teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, takımdan ayrılan Malili file bekçisi Mamadou Samassa'ya teşekkür etti.

DG Sivasspor, takımdan ayrılan Malili file bekçisi Mamadou Samassa'ya teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Mamadou Samassa ile yolların ayrıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "15 Haziran 2019 tarihinde renklerimize bağladığımız Mamadou Samassa'nın sözleşmesi sona erdi. Samassa'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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