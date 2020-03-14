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Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların tüm takımlar için final niteliğinde olduğunu söyledi.

14.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:04
Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların tüm takımlar için final niteliğinde olduğunu söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de kalan 9 haftadaki maçların tüm takımlar için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin de kalan haftalarda telafisi olmayan maçlar oynayacağını aktaran Çalımbay, "Sivasspor olarak Antalyaspor maçıyla başlayan final maçları oynayacağız. Bunun farkındayız." dedi.

Çalımbay, tüm takımların aynı durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkes telafisi olmayan maçlar oynayacak. Bizim ilk maçımız Antalyaspor ile çok zor geçecek. Çünkü Antalyaspor ligin ilk yarısındaki Antalyaspor değil. Yeni transferleri var, yeni kadrosu var. Onun için de zor bir maç olacak. Tek amacımız, buradan iyi bir şekilde dönmek, başka bir düşüncemiz yok. Eğer yukarıda devam etmek istiyorsak bu maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor."

"Seyircisiz oynanması bazı takımlar için çok zor olacak"

Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararını da değerlendirdi.

Taraftarın önemli bir güç olduğunu söyleyen Çalımbay, bu durumun deplasman takımları için bir avantaj olduğunu ifade etti.

Çalımbay, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararına herkesin saygı duyması gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antrenman öncesinde takımla toplantı yaptım. Doktorumuzu çağırdık, bilgi verdi. Yurt dışına gidecek arkadaşlarımızla ilgili konuştu. Önümüzdeki hafta eğer milli maç oynanırsa lige ara verilecek. Mecbur o arada tatil olacak, onlar da gitmek isteyecekler. Onun için onlara sakıncalarını söyledik, oradaki başka türlü şeylerle karşılaşabileceklerini söyledik. Bunların hepsini arkadaşlarımıza anlattık. Tesisimizi dezenfekte ettireceğiz. Yani ne gerekiyorsa hepsi yapılır, bu olağanüstü bir durum ve saygı duymak gerekiyor. Tabii ki seyircisiz oynamak iyi bir şey değil, bir hazırlık maçı havası gibi olabilir. Onun için o maçlara daha iyi konsantre olunması gerekiyor. Seyircisiz oynanması bazı takımlar için çok zor olacak. Çünkü seyircinin desteğiyle yüzde 100 kazanılan maçlar oluyordu. Ama herkes bundan mahrum olacak."

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Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Kaynak: AA

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Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

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