Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
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Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan üç maçı final olarak gördüklerini belirtti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan üç maçı final olarak gördüklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Ligin üst sıraları için Gaziantep maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini ve bunu da başardıklarını dile getiren Çalımbay, "Bugüne kadar gerçekten belki hiç bir takımın yapmadığı şeyi başardık. Çok zor durumdan iyi durumlara geldik ama bunun da sonunu getirmek çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan haftalarda Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynayacaklarını anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kalan 3 maçımız var, bu 3 maçımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Takımımla, oyuncularımla hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten çok özveride bulundular, hepsi kapasitelerinin çok çok üstüne çıktı. Hep beraber güzel şeyler yaptık. Şimdi amacımız tabi ki Başakşehir maçı, tek düşüncemiz o. Arkadaşlarımın hepsiyle konuştum, 3 maçımız kalmış, üçü de final gibi maçlar. Gerçekten final gibi maçlar, sanki play-off oynuyormuşuz gibi. Onun için üç maçı da en iyi şekilde bitirirsek ondan sonra istediğimiz yerde oluruz." açıklamasında bulundu.

"Tek düşüncemiz kalan 3 maçı en iyi bir şekilde bitirmek"

Sezona hem lig hem Avrupa Kupaları hem de Türkiye Kupası maçları gibi yoğun bir tempoyla başladıklarını hatırlatan Çalımbay, sakat ve eksik oyuncular nedeniyle kadro kurmakta da sıkıntı yaşadığını ifade etti

Avrupa Kupaları'ndan istemeyerek elendiklerini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan tüm oyuncularının iyileşmesiyle bu sıkıntıları geride bıraktıklarını ve 16 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını belirten Çalımbay, "Ondan sonrada toparlandık. Geçen sezon da böyle mükemmel bir seri başlatmıştık. Şu anda da aynı şekilde bir seri başlattık, buraya kadar da getirdik. Maça çıkarken çok iyi şekilde konsantre oluyoruz, çok iyi şekilde işler yapıyoruz . Oyuncularım çok iyi şeyleri hak ediyorlar. Şu anda da tek düşüncemiz kalan Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını çok iyi bir şekilde bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın nedeniyle taraftardan yoksun maçlar oynadıklarını da ifade eden Çalmbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Taraftarı özledik, pandemiden önce sahamızda nağmağluptuk. Burada taraftarın çok büyük katkısı oluyordu. Bu maçlarda futbolcu arkadaşlar ve taraftar çok iyi bütünleşiyordu, hiç mağlubiyet almadık. Pandemi başladı, seyircisiz maçlar oynanmaya başladı. Zaten maçların tadı tuzu olmuyor, hazırlık maçı oynar gibi oynuyorsunuz. O yüzden tabi ki zor, hiç bir takıma bana göre hiçbir artısı, avantajı olmuyor. Tabi ki taraftarla oynamayı çok isteriz, inşallah önümüzdeki sezon başlar. İnşallah aşılarımız gelir, herkes aşısını yaptırdıktan sonra da maçlarımıza başlarız."

Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor
Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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