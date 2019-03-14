Sivasspor Kafilesini Taşıyacak Uçağa Yıldırım İsabet Etti

DG Sivasspor'u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, DG Sivassporlu kafilenin de Fenerbahçe müsabakası için İstanbul'a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti. 16.30'da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul'a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor. - SİVAS

Kaynak: İHA