Sivasspor kafilesi Konya'da Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'nci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'nci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı kafilede yer alan 21 futbolcu ve teknik heyet Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Konya'ya geldi.

Sivasspor, Konya'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak.

Kaynak: AA