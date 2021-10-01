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Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da V. Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı - Haberler Spor
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