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Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı - Haberler Spor
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