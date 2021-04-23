Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti
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Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti

Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Denizli'ye gitti.

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Denizli'ye gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor sabah yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Denizli'ye gitti.

Demir Grup Sivasspor'un Denizli kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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